تنفيذا لتوجيهات الرئيس . التضامن تعلن ضم 450 ألف أسرة جديدة ل"تكافل وكرامة" فى أبريل المقبل

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة، اعتبارا من شهر أبريل المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية ، أن الوزارة بصدد أيضا إصدار حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان، وعيد الفطر فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية .
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