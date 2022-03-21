السفير المصري في مسقط يلتقي وزير التجارة والصناعة والترويج للاستثمار بسلطنة عمان

التقى السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان مع وزير التجارة والصناعة والترويج للاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يتناسب مع مستوى التعاون القائم بينهما في شتى المجالات ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

بحث السفير المصري مع الوزير العماني آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري في القطاعات التي تهم البلدين ومن بينها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعدين والزراعة، فضلاً عن فرص تطوير التعاون الثنائي في مجال الممارسات التجارية وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الصلة.

أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم عملية التنمية وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، وتوافقا على تقديم كافة أشكال المساندة من الجهات المعنية لتحقيق هذا الغرض، كما اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لدفع حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.