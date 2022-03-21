مدبولي: الحكومة تتابع بشكل دوري توافر السلع الاستراتيجية وعلى رأسها المنتجات البترولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توافر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، وعلى رأسها المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على توافر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن جهته، أكد وزير البترول أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة، مشددا على أن الوزارة تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول، وتعمل على توفير مخزون آمن.

واستعرض وزير البترول موقف المستحقات المالية للوزارة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.