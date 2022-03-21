وزير خارجية سريلانكا يستقبل سفير مصر في كولومبو

استقبل وزير خارجية سريلانكا د. "جاميني لاكشمان بيريس“ سفير مصر في كولومبو ماجد مصلح، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين مصر وسريلانكا، والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دفع أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين، خاصة في ظل احتفال الدولتين هذا العام بمرور 65 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير السريلانكي التطورات الإقليمية في المحيط الهندي والمنطقة بشكلٍ عام، والاستعدادات الجارية لاستضافة كولومبو للقمة الخامسة لمنظمة مبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والفني متعدد القطاعات BIMSTEC خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري.