الأزمة الروسية الأوكرانية.. تطورات المشهد

التطورات الميدانية في أوكرانيا والتحالفات السياسية:

تصاعدت الحرب الروسية على أوكرانيا خلال الساعات الماضية، وشهدت العمليات العسكرية استمرار حصار "كييف" وانفجارات في عدة مدن وحرب شوارع في "دونيتسك".

شدد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستنن" على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحدت دول حلف "الناتو"، وأثارت رد فعل أوروبيًّا جماعيًّا، مضيفًا أنه لا يرى قوات روسية كبيرة على حدود دول الحلف، وقال أوستن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، وأكد أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين.

أكد الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو" أنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبًا، مشيرًا إلى أنه على "كييف" الاستسلام، في حالة عدم توصلها لاتفاق مع "موسكو".

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يسرّع خططه لتعزيز استعداده لتهديد نووي محتمل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية تريد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخزين جميع معدات الحماية، وذكرت أن الاتحاد يعمل أيضًا على تعزيز الاستجابات للهجمات البيولوجية والكيميائية المتوقعة.

التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية:

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة 18 مارس، فرض عقوبات جديدة على 15 فردا و9 منظمات روسية.

هددت الحكومة الروسية إيطاليا بأنه ستكون هناك "عواقب لا رجعة فيها" في حال استمرت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي" في التصويت لصالح العقوبات، وتأتي التهديدات الروسية غداة المؤتمر الصحفي الذي أكد فيه "دراجي" التزام إيطاليا الكامل بالعقوبات الأوروبية ضد "موسكو"، مضيفا أن الحكومة مقتنعة بأن هذه العقوبات مناسبة ويمكن تعزيزها في المستقبل في حال تطلب تطور الحرب.

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن "الحرب المالية والاقتصادية الشاملة" ضد روسيا، سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها. وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية "أليكسي بارامونوف" إن "موسكو" بصدد تحضير رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

سي إن بي سي: قالت وزارة المالية الأوكرانية إن حوالي 30٪ من الاقتصاد الأوكراني أغلق؛ بسبب الغزو الروسي للبلاد، وأضافت أن أوكرانيا ستضطر الآن إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها المالية.

رويترز: حظرت أستراليا صادرات الألومنيوم، ومنها البوكسيت، إلى روسيا، مع دخول عقوبات جديدة حيز التنفيذ بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

قال مسؤولون إن واردات الهند من النفط من الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 11٪ خلال هذا العام، حيث تعاني الهند من نقص حاد في الطاقة، وتسعى إلى تأمين الإمدادات من المنتجين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، فيما يهدد ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بتأجيج التضخم الهندي، وإرهاق المالية العامة، وإلحاق الضرر بالنمو.

تأثير الأزمة على الأسعار:

النفط:

رويترز: ارتفعت أسعار النفط عالميا بداية التعاملات اليوم الإثنين بنسبة 3٪ لتصل إلى 111 دولارًا للبرميل، بفعل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وإعلان "كييف" أوكرانيا أن قواتها لن تستسلم في مدينة "ماريوبول"، مع عودة تركيز المستثمرين إلى ما إذا كانت السوق ستتمكن من استبدال النفط الروسي المتضرر من العقوبات.

وسجل سعر خام برنت اليوم الإثنين حتى موعد نشر هذا الخبر، نحو ١١١.١٧ دولارا، وكان قد أغلق على ١٠٧.٩٣ دولارات، بنسبة زيادة ٣%.

بينما يواصل الخام الأمريكي الوسيط ارتفاعه بنسبة زيادة (٣٠٢٥%) مسجلا ١٠٨.١٠ دولارات للبرميل، وكان قد أغلق على ١٠٣.٠٩ دولارات.

الذهب:

بلومبرج: ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة العمل للبورصة العالمية، مع استمرار الأحداث الدامية في أزمة غزو روسيا لأوكرانيا على الرغم من الإجراءات المتشددة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء لمواجهة التضخم والتي بدأت برفع سعر الفائدة 25 نقطة والإعلان عن رفعها 6 مرات خلال المتبقي من العام الحالي، لكن أحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعادت المخاوف من تداعيات الحرب ودفعتهم للعودة لشراء الذهب كملاذ آمن ضد تداعيات الحرب.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% وتم التداول على 1926.38 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب في العقود الآجلة تسليم أبريل 2022 بنحو 0.27% وتم التداول على 1924.200 دولارا للأوقية.

الآثار البيئية والإنسانية للأزمة:

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن أستراليا أعلنت، في بيان حكومي، أنها تكثف مساعداتها العسكرية والإنسانية لأوكرانيا للمساعدة في حربها ضد روسيا، بما في ذلك 70 ألف طن من الفحم الحراري، وستعرض حكومة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، دعمًا عسكريًّا إضافيًّا بقيمة 21 مليون دولار أسترالي لأوكرانيا، كما تعهدت بتقديم 30 مليون دولار أسترالي أخرى كمساعدات إنسانية.

وذكرت "وكالة فرانس برس" أن 19 طفلا معظمهم من الأيتام يواجهون "خطرا كبيرا" بعدما علقوا في مركز للأمراض النفسية ولم يتمكن أولياء أمورهم من الوصول إليهم بسبب المعارك.