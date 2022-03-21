وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع شركة «سيمنز» العالمية...

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الرئيس الإقليمي لشركة «سيمنز» العالمية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط «بيرند اونزورجي»، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

تناول الاجتماع بحث استمرار التعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، وشركة "سيمنز الألمانية" لدعم القطاع الصحي بأحدث التقنيات في الأجهزة والتكنولوجيا الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، فضلاً عن مناقشة مستجدات خطة توريد عيادات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع خطة للتعاون مع "سيمنز" في توريد أجهزة (الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، الرنين المغناطيسي)، للكشف عن مرض «سرطان البروستاتا»، كما تم مناقشة دعم القطاع الطبي بأحدث أجهزة الكشف عن دهون الكبد، وأجهزة الأشعة المقطعية على الرئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الجانب الألماني لدعم المستشفيات بأحدث الأجهزة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتتميز بالتشخيص عالي الدقة للحالات المرضية، كما تم مناقشة سبل الاستفادة من قواعد بيانات المرضى وتبادل المعلومات للوصول إلى أفضل معدلات في التشخيص باستخدام التقنيات الحديثة.

ولفت إلى أن الوزير بحث مع الجانب الألماني سبل التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار، وزيادة فرص الاستثمار في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة في التشخيص والعلاج، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب، حيث تم مناقشة التعاون بين أكاديمية "سيمنز" للتدريب والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتدريب المهندسين الطبيين.