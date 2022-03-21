مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط

استقبل السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم 21 مارس الجاري، السفير تشاي جيون، المبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة في إطار جولته في المنطقة، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصين والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين.
كما تم التباحث حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وعملية السلام وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
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