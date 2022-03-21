وزيرا الاتصالات و التعليم العالي يشهدون إطلاق مشروع أتمتة المستشفى الجامعي...

شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع أتمتة المستشفى الجامعي i في فندق في القاهرة.

أكد عبد الغفار في ملاحظاته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتحمل مسؤولية اجتماعية عن صحة المواطنين ممثلة في المستشفيات الجامعية المتفرقة في مختلف محافظات الجمهورية لخدمة شريحة واسعة من المواطنين المصريين. وشدد على أن المستشفيات الجامعية أثبتت الكفاءة والمهنية خلال جائحة كورونا وساهمت في علاج المصابين على الصعيد الوطني من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.

وزير التعليم العالي أشار إلى أن عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفيات قابلة للزيادة بعد قليل. هذا بالإضافة إلى 650 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تساهم في خدمة المواطنين المصريين.

وزير التعليم العالي أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة كافة الخدمات الصحية. علاوة على ذلك، شدد على أن ربط المستشفيات الجامعية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة سيساهم في متابعة وتوجيه المرضى إلى أقرب مستشفى، بفضل البنية التحتية الآلية.

أشار عبد الغفار إلى أن المشروع يستهدف تشغيل المرحلة الأولى لـ 79 مستشفى جامعي. ولاحظ أن مخرجات هذا المشروع هدف وطني لطالما سعت وزارة التعليم العالي إلى تنفيذه. واشار الى اهمية وجود خريطة مرضية على الصعيد الوطني من شأنها مساعدة الاطباء المسؤولين عن بروتوكولات العلاج مع اختيار البرتوكول المناسب وفق التاريخ الطبي للمرضى.

من جانبه أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهمية المشروع لأنه يمثل أهمية كبيرة للمواطنين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مصر. يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وإنشاء سجل طبي متكامل لكل مواطن، يمكن من خلاله للمواطنين تلقي الرعاية الصحية من جميع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.

علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة ربط السجل الطبي بمشروع التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان (MoHP). ثم يكون لكل مواطن مصري سجل صحى واحد يستطيع المواطنين من خلاله الحصول على الخدمات الصحية والرعاية من اى مستشفى قريب او اى مستشفى يتم توجيهه لها من الطبيب المعالج. وبذلك تكون جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متكاملة ومترابطة

أشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن السجل الصحي الموحد سيساهم في تحقيق نقلة نموذجية في جودة الخدمات الصحية وتسهيلها للمواطنين. هذا بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية لتقديم خدمة متميزة بأقل التكاليف للمواطنين.

واضاف طلعت ان المشروع يشمل عملية ادارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكافة انشطة الادارة من شراء وتنظيم وتوزيع جداول الاطباء وربط جميع اقسام المستشفيات بالمحالة نظام ral من قسم إلى آخر ومن ممارس عام إلى مختصين حسب احتياجات المريض. هذا بالإضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات تساهم في عملية البحث العملي، ومساعدة الباحثين في الحصول على البيانات المطلوبة لأبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.

أشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجالات التعاون المتعددة بين MCIT ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمي متكامل. منذ أشهر قليلة تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الامتحانات الآلية في القطاع الطبي في جميع الجامعات الوطنية. حاليا المرحلة الثانية من المشروع جارية وتشمل هذه الجهود التعاون المشترك في CREATIVA Innovation Hubs التي تنفذها MCIT داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية (EUI).

من جهته أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حسام عبد الغفار إلى أن مشروع نظام أتمتة المستشفيات الجامعية تم تقسيمها إلى مرحلتين. شملت المرحلة الأولى تشغيل وتطوير 79 مستشفى شامل تابعة لـ 11 جامعة. هذا بالإضافة إلى خمس مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة 20 ألف سرير لخدمة عشرة ملايين مريض سنوياً. وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل أتمتة تسع جامعات بإجمالي 64 مستشفى بسعة 20 ألف سرير لخدمة 8500 ألف مريض.

علاوة على ذلك أكد عبد الغفار دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع أتمتة المستشفيات الجامعية لصالح المواطنين المصريين.

أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري بأنظمة الدلتا الإلكترونية حازم محمد سعفان إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفودافون مصر لتقديم خدمات عالية الجودة لعازمي الجامعات الحفر التي تخدم الملايين من المرضى سنويا. وشدد على أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات في أسرع وقت لرفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة أعداد المستفيدين من المستشفيات الجامعية.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر محمد عبد الله عن سعادته بالمشاركة في رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية. هذا بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على الصعيد الوطني. ولاحظ أن فودافون مصر شريك للعديد من الجهات والهيئات الحكومية في المشروعات المهمة. تقدم الشركة العديد من الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية وأبرزها مشاركتها في مشروع أتمتة نظام التأمين الصحي العالمي.

على هامش إطلاق المرحلة الأولى من مشروع أتمتة المستشفى الجامعي، شهد وزراء التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مراسم تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فوداف وان مصر و الدلتا للانظمة الالكترونية لتنفيذ نظام التحول الرقمي و الاتمتة المستشفيات الجامعية على الصعيد الوطني.

حضر الاحتفالية نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبنية التحتية رأفت هندي ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشئون المواهب التكنولوجية هدى بركة ورئيس جامعة عين شمس محمود المتيني ومساعد الوزير الأعلى ucation للتحول الرقمي هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي ل المالية والاستثمار محمد الشرقاوي مديري المشروعات بكل مستشفى والعديد من رؤساء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وممثلي الشركة المنفذة (فودافون مصر).