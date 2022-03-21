جدة - نرمين السيد - كان البنك المركزى المصرى أعلن صباح اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.. إذ قررت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماعها الاستثنائى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس. وستصل أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، وفقًا للبيان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مؤتمر لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بعد قليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.