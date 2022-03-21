أبرزها الأشعة المقطعية.. «الصحة» تناقش توريد أجهزة طبية مع «سيمنز»

تناول الاجتماع بحث استمرار التعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، وشركة "سيمنز الألمانية" لدعم القطاع الصحى بأحدث التقنيات فى الأجهزة والتكنولوجيا الطبية، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، فضلا عن مناقشة مستجدات خطة توريد عيادات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى فى المناطق النائية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع خطة للتعاون مع "سيمنز" فى توريد أجهزة (الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، الرنين المغناطيسى)، للكشف عن مرض «سرطان البروستاتا»، كما تم مناقشة دعم القطاع الطبى بأحدث أجهزة الكشف عن دهون الكبد، وأجهزة الأشعة المقطعية على الرئة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الجانب الألمانى لدعم المستشفيات بأحدث الأجهزة التى تستخدم الذكاء الاصطناعى وتتميز بالتشخيص عالى الدقة للحالات المرضية، كما تم مناقشة سبل الاستفادة من قواعد بيانات المرضى وتبادل المعلومات للوصول إلى أفضل معدلات فى التشخيص باستخدام التقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن الوزير بحث مع الجانب الألمانى سبل التعاون فى مجال البحث العلمى والابتكار، وزيادة فرص الاستثمار فى مجال نقل التكنولوجيا الحديثة فى التشخيص والعلاج، فضلا عن التعاون فى مجال التدريب، إذ تم مناقشة التعاون بين أكاديمية "سيمنز" للتدريب والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتدريب المهندسين الطبيين.
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