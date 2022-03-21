/687188/ياسمين-رئيس-تتغزل-في-والدتها-بمناسبة-عيد-الأم-عمري-ما-هبقى-في-جمالك

هنأت الفنانة ياسمين رئيس والدتها بمناسبة عيد الأم على طريقتها الخاصة، وذلك بتوجيه رسالة للراحلة تتغزل فيها بجمالها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة ياسمين رئيس بعيد الأم.

ياسمين رئيس تتذكر والدتها الراحلة

ونشرت ياسمين رئيس صورة لوالدتها بفترة الشباب أرفقتها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "دايما الناس تقولي أني شبهك.. بس أنا عمري ما هبقى في جمالك يا أمي، كل سنة وأنتي في الجنة".

ياسمين رئيس تنفصل عن هادي الباجوري

على الصعيد الآخر، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، عقب عودتها من موسم الرياض وعرض مسرحيتها "احفاد ريا وسكينة".

كتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، اية من المصحف الشريف: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، متابعة: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وكان المخرج المصري هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس قد أثار الجدل بسبب تصريحاته عن علاقته بزوجته وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".

ياسمين رئيس تتألق في «60 دقيقة»

من جانبه، تألقت الفنانة ياسمين رئيس مؤخرًا فب مسلسل 60 دقيقة، من بطولتها إلى جانب محمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.

محمود نصر يقتحم الدراما المصرية في «60 دقيقة» ويُعد مسلسل 60 دقيقة، التجربة الأولى للفنان محمود نصر، في الدراما المصرية، حيث قال في تصريحات سابقة عن هذه التجربة، «إذا عدنا إلى الماضي، نجد أن فنانين وممثلين كثر انطلقوا من مصر، وشكلت القاهرة لبعضهم محطة مفصلية في تاريخهم الفني».

وأضاف أن «العملية الفنية في مصر متطورة بكافة أشكالها، ودخول هذه الساحة تضيف لكل فنان وتشكّل علامة فارقة في مسيرته».

وعن خوضه امتحان اللهجة المصرية لأول مرة، يؤكد أنه على أي ممثل الاجتهاد في كل تفاصيل الدور ومنها بطبيعة الحال إتقان اللهجة.