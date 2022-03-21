/687187/وكيل-تعليم-دمياط-يتفقد-سير-العملية-التعليمية-بمدارس-المحافظة

تفقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الإثنين انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة مدرستي الشيخ الخضري الإبتدائية و بنات الجمرك الابتدائية. واستمع "خلف" للبرنامج الإذاعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة التلاميذ والقائمين علي العملية التعليمية.

وشدد "وكيل الوزارة" على مديري المدارس بضرورة الانضباط الإداري والتعليمي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي. وكلف "وكيل الوزارة" مدير إدارة دمياط التعليمية بمتابعة مدرسة الشيخ الخضري الإبتدائية لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأجرى الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة لمتابعة سير العملية التعليمية وشهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة المنتزة الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، مؤكدا على الإلتزام بالانضباط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والحرص علي نظافة المدرسة.

وتابع خلف، سير العملية التعليمية بفصول المدرسة، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مناقشا الطلاب علميا للوقوف على المستوى العلمي والاجادة لمهارات القـراءة والكتابة.

جولة وكيل تعليم دمياط

وتفقد وكيل الوزارة، المعامل المدرسية والقاعات الدراسية، موجهاً بتفعيل دور المكتبة المدرسية وحجرة التطوير وضرورة ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية، كما تفقد قاعات رياض الأطفال مؤكدا على تفعيل الأنشطة المختلفة في جميع قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وكلف "وكيل الوزارة" مديرة المدرسة بالاهتمام بصفة مستمرة بمستوى النظافة تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المدرسة، وأشار "وكيل الوزارة" إلى تفعيل المبادرات التي تطلقها المديرية، وإظهار الطلاب والمعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدرسة.

وكيل تعليم دمياط يطلق مبادرة “حسن خطك”

وتطبيقا لتوجيهات الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالعمل علي تحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وبعد أيام من انطلاق فعاليات مبادرة "حسن خطك" بإدارة السرو التعليمية، برئاسة عماد الزيات مدير الإدارة، وتهدف تلك المبادرة إلى الارتقاء بمستوى التلاميذ في القراءة وكتابة الخط العربي وتشجيع الموهوبين وإصقال مواهبهم.

وأكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية وهيئة التدريس بمختلف المدارس لخدمة جميع الطلبة والتلاميذ، وتوجه الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة إلى مدارسهم التي تعمل بنظام الفترتين صباحي، ومسائي.