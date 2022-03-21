/687186/غياب-ثنائي-منتخب-إيطاليا-في-ملحق-تصفيات-كأس-العالم-2022

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره القاري منتخب شمال مقدونيا الخميس المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء الدور الأول من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث المنتخب الإيطالي عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي من الملحق، وحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 قطر، بعد غيابه في النسخة الماضية بروسيا.

غياب ثنائي منتخب إيطاليا

ويغيب الثنائي جورجيو كيلليني، وليوناردو بونوتشي، مدافعي وقائدي المنتخب الإيطالي عن مواجهة شمال مقدونيا في ملحق التصفيات، بداعي الإصابة التي تعرض لها الطرفين.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، بأن بونوتشي ما زال لم يتعاف من إصابة في ربلة الساق ولم يشارك في المباريات الأخيرة لـ يوفنتوس، بينما كيليني تعافى من إصابة مماثلة لكنه غير جاهز بنسبة 100% وشارك في مواجهة ساليرنيتانا أمس لمدة 45 دقيقة فقط.

مدافعي إيطاليا في غياب كيلليني وبونوتشي

وشددت الصحيفة على أن أليساندرو باستوني مدافع إنتر سيكون أحد المدافعين، وبجانبه فرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو، خلال مواجهة الخميس المقبل.

وفي حالة فوز منتخب إيطاليا والتأهل لنهائي الملحق، قد يلحق ثنائي دفاع يوفنتوس بالمباراة.

وتأهلت سويسرا من المجموعة بعد أحتلاله المركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما جائت إيطاليا بالمركز الثاني برصيد 16 من النقاط.

قائمة منتخب إيطاليا في ملحق التصفيات

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".