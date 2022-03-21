ضبط 112 مخالفة تموينية فى أسواق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتاجرين بصحة وحقوق المواطنين والمستغلين للأحداث العالمية في رفع وزيادة الأسعار لافتاً إلى تكثيف حملات مكبرة بالمراكز والأحياء على كافة القطاعات الخدمية خاصة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار وإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والاطمئنان على مدى تقديم خدمات للمواطنين بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولي التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والإشغالات مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهاز التنفيذي للمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم أفضل الخدمات وبشكل لائق للمواطنين والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 112 محضر ومخالفة تموينية متنوعة ما بين عدم إعلان قائمة أسعار ، وبيع مواد منتهية الصلاحية ، وعدم ترخيص ، وعدم حمل شهادات صحية وفقا للقانون وبيئة ونظافة وغير مطابق للمواصفات وتشغيل فى غير مواعيد العمل الرسمية وغيرها ، كما تم إزالة ورفع الإشغالات والمرافق وأي تعدى على حرم الطريق بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين وضبط وتحريز المضبوطات بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لمنع الزحام والتكدس لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية لتسهيل حركة السيارات والمارة.

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين، أعمال رصف شوارع منطقة البيسري وأمام المستشفى الجامعي وتطوير الشوارع والميادين بحي غرب وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .

وتابع المحافظ أعمال إلقاء التربة الزلطية ببعض شوارع منطقة البيسري ورفع المطابق الرئيسية بالشوارع فضلًا عن أعمال تركيب البلدورات والأرصفة بالمنطقة وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وذلك ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء وشدد على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ كما تابع أعمال رصف الشوارع المواجهة لمستشفيات جامعة أسيوط ومستشفى 2020 للاورام وذلك بإستخدام أحدث المعدات الخاصة بالرصف مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.