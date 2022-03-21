/687180/رفع-37-حالة-تعدى-على-أملاك-الدولة-فى-أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والمجاري المائية دون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والوقوف والتصدي أمام أي تعدي بكل حسم بكافة الطرق الممكنة طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية مشيراً إلى إزالة لـ 37 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وترع خلال حملات بعدد من المراكز والقرى ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 التي تمتد من 6 إلى 26 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

من جانبه أوضح عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط إنه تم تنفيذ 19 قرار إزالة لتعديات على مجاري مائية وترع منها 18 قرار إزالة فورية بالإدارة العامة لري أسيوط خلال الحملات التي يتم شنها لاسترداد حق الدولة والحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية من مراكز الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لافتاً إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقف تنفيذ البناء المخالف على أملاك الدولة

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين، في اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير المساحة العسكرية واللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة ومحافظو جنوب سيناء والوادي الجديد والشرقية والسويس والجيزة والقاهرة والفيوم والغربية وسوهاج والإسماعيلية وأسوان والمنيا كما حضر الفيديو كونفرانس مع المحافظ المهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بأسيوط.