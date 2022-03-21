/687178/عيد-الأم-تامر-حبيب-يتذكر-والدته-بصورة-من-صندوق-الذكريات

تذكر السيناريست المصري تامر حبيب والدته الراحلة تزامنًا مع احتفال العالم بيوم عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

دوت الخليج يرصد نتهنئة السيناريست تامر حبيب لوالدته بمناسبة عيد الأم.

تامر حبيب رفقة والدته

نشر حبيب صورة تجمعه بوالدته من صندوق الذكريات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "صباح الخير يا مولاتي».

هجوم على تامر حبيب بسبب الحلق والرقص

على الصعيد الاخر، أثار ظهور السيناريست تامر حبيب الأخير، في حفل مجلة «EniGma»، بمدينة دبي الإماراتية، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداءه قرط في أذنه.

تحدث تامر حبيب، عن اختياره للإطلالة الذي ظهر بها في الحفل، خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: إنه كان متواجدا في مدينة دبي بالفعل، عندما وجهت له الدعوى لحضور الحفل، وبالتالي لم يكن مستعدا بزي مناسب للسجادة الحمراء، متابعا: «أسامة الاستايلست أنقذني في ثواني، ومصمم الأزياء زيد رجل عظيم، لاعبني ألعاب عمري ما لعبتها قبل كدة فأنا مبسوط جدا».

وهاجمه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في فيديو وهو يرقص على أنغام أغنية «الغزالة رايقة»، برفقة مجموعة من السيدات في إحدى المدن الساحلية.

من جانبه، وجه المؤلف تامر حبيب، رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر حبيب، صورا تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك حب يا ست انتي، عقبال مليون سنة وانتي أسعد وأطيب وأحن وأجدع وأحلى قلب في الدنيا.. يا نعمة ربنا على كل اللي عرفوكي.. بحبك أوي".

هذا وقد أصيب تامر حبيب بفيروس كورونا حيث أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى والصور الشهير " انستجرام " وكتب حبيب فيه قائلا: "قدر الله وماشاء فعل..positive corona بعون الله".

آخر أعمال تامر حبيب الفنية

يذكر أن آخر أعمال تامر حبيب مسلسل "لعبة النسيان" وعرض فى السباق الرمضانى الماضى و شارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، أسماء أبو اليزيد، رجاء الجداوي، محمود قابيل وإخراج أحمد شفيق