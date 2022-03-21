/687177/محافظ-أسيوط-يهنئ-الفائزات-بلقب-الأم-المثالية-على-مستوى-المحافظة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، التهنئة للسيدة علية عبدالهادي أبوالليل عبدالرحمن المقيمة بقرية نزالي جنوب التابعة لمركز القوصية لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 42 عامًا، حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحاسب والمعلم والمحامي لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام، موضحا أنه سيتم إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة خلال الأيام القادمة.

دوت الخليج كما هنأ محافظ أسيوط السيدة ايمان راشد هريدي زين الدين المقيمة بشارع رياض بحي شرق لفوزها بلقب الأم المثالية ذات الإعاقة والسيدة شادية سيد بخيت عبدالله المقيمة بمدينة الاربعين بحي غرب لحصولها على لقب الأم المثالية البديلة والسيدة سوسن محمود عامل عصيمي المقيمة بقرية الحوطا الغربية بمركز ديروط لحصولها على لقب الأم المثالية لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدة منى فاروق موسى محمد المقيمة بقرية موشا بمركز أسيوط الأم المثالية الثانية والسيدة سلوى مصطفى محمد محفوظ المقيمة بمنطقة الحمراء بحي شرق الأم المثالية الثالثة. كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وأكد المحافظ على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والإقتصادية الصعبة. وأشار اللواء عصام سعد، الى أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع مؤكدًا أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار. تحية لكل أمهات مصر بصفة عامة ووجه محافظ أسيوط تحية لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل مثمنًا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

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