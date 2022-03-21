/687172/أبرزهم-أطاطا-رجال-جسدوا-أدوار-الأم-والجدة-في-السينما-المصرية

عيد الأم مناسبة خاصة بالنسبة للشعب المصري، وله العديد من التحضيرات والتجهيزات للإحتفال، منها الأغاني الخاصة بعيد الأم والهدايا للأمهات بالإضافة للأفلام الخاصة بعيد الأم، ويرصد لكم دوت الخليج بهذه المناسبة ممثلين من نجوم الفن قدموا دور الأم والجدة.

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