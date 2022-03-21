تزداد عمليات البحث في الفترة الحالية عن طريقة عمل fan id عبر موقع تذكرتي، والتي من خلاها المشجع يستطيع حجز تذكرة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت عملية الطرح الثانية لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال أمس، والتي تجمع بين الطرفين في دور الذهاب من تصفيات كأس العالم، على استاد القاهرة الدولي وبكامل سعته الجماهيريه.

حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

جاءت عملية حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في لقاء الذهاب على ثلاث مراحل والتي انتهت منها مرحلتين في وقت لم يتجاوز الأسبوع من فتح باب التذاكر، ليستمر الطرح الثالث والأخير في الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، عبر موقع تذكرتي.

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغال في الخامس والعشرين من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء.

كيفية استخراج بطاقة المشجع FAN ID

1-من الواجهة الرئيسية لموقع tazkarti اضغط على اشترك الآن لتسجيل طلب بطاقة مشجع جديدة.

2-ستظهر لك واجهة اختيار الجنسية فاختر إن كنت مصريا أو غير ذلك.

3-اختر اللغة التي تريد استخدامها وأدخل بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وانتظر رسالة التأكيد.

4-اضغط على التحقق بعد كتابة الرمز الذي تلقيته ثم تحقق واستكمال.

5-اكتب اسمك كما في البطاقة الشخصية، واسم الأم لضمان عدم استخدام بياناتك وفصيلة الدم والنوع.

6-في الواجهة التالية يجب إدخال رقم بطاقة الرقم القومي وإرفاق صورة منها مع رفع صورة شخصية لك.

7-بعد استكمال البيانات والمستندات بصورة صحيحة يتم إعلامك بأن الطلب قيد التنفيذ.

8-بعد مراجعة بياناتك من قبل الشركة يتم إرسال معلومات حسابك على موقع تذكرتي في رسالة نصية على رقم هاتفك.

طريقة حجز تذكرة في حالة معك بطاقة الـ FAN ID

أما إذا كان المشجع قد استخرج تلك البطاقة من قبل، فلن يكون عليه إنشاء حساب جديد، ولكنه يجب أن يقوم ببعض الخطوات.

ومن أجل حجز تلك التذاكر، فلن يكون ذلك سوى من خلال منفذ وحيد، وهو موقع "تذكرتي"، ويمكنك أن تجده عبر هذا الرابط.

الخطوة الأبرز هي تحديث البيانات الخاصة به، وفي مقدمتها تسجيل الرقم الخاص الذي يثبت حصوله على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ولن يتمكن أي مشجع من اتخاذ أي خطوة تتعلق بحجز أي تذكرة، سواء لمباراة مصر والسنغال أو لغيرها، سوى من خلال تأكيد حصوله على اللقاح.