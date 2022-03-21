أقل المتضررين.. أسباب ارتفاع سعر الدولار اليوم وتأثيره على الاقتصاد

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أسباب ارتفاع سعر الدولار اليوم وتأثيره على الاقتصاد .. حقق سعر الدولار قفزة كبيرة اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك بالبنوك المصرية صباح هذا اليوم.

دوت الخليج

الزيادة جاءت بمقدار 10.67%، ليصبح سعر الدولار في البنوك المصرية ما بين 17.42و 17.52 جنيه.

أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية

ونرصد في التقرير التالي أسعار الدولار ببعض البنوك المصرية نعرضهم في السطور التالية:

البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للشراء 17.40 جنيه وللبيع 17.50 جنيه بعد اما كانو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولي للشراء 16.87 وللبيع و16.97 جنيه للبيع بعد أن كانو 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع.

بنك القاهرة للشراء 17.42 جنيه وللبيع 17.52 جنيه للبيع

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وفسر خبراء ارتفاع اسعار الدولار في الدولة المصرية مقابل الجنيه المصري نتيجة قرار البنك المركزي المصري بشأن رفع أسعار الفائدة 1%، خلال هذا اليوم الحالي، خلال اجتماع استثنائي، منوهين ان قرار المركزي جاء نتيجة لتطور الأحداث العسكرية بين روسيا واوكرانيا،والذين اثرو على العالم أجمع انية وما تلاه من آثار اقتصادية عالمية كان لها التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي.

أسباب ارتفاع سعر الدولار اليوم وتأثيره على الاقتصاد

الخبراء أكدو ايضا أنه منذ نوفمبر 2016 وسعر الدولار محرر بشكل كامل وذلك بعد اتخاذ قرار التعويم الصادر خلال هذا العام، ولكن بعد ما اتخذته السياسات النقدية من اجراءات استقر سعر الدولار على مدار فترة كبيرة ، والان مع الازمات العالمية الموجودة وتداعياتها الاقتصادية على العالم اجمع والتي تنذر بموجة تضخم عالمية ، فان هذا الامر سوف يؤول إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي، ولكن ما شهده الدولار من ارتفاع يعد بسيط وأقل الاضرار.

موجات تضخمية على العالم منذ أزمة كورونا

ونوه الخبراء الى ان العالم منذ ازمة جائحة كورونا وهو يمر بموجات تضخمية، ثم بعد ذلك مر بالازمة العالمية والحرب الروسية الاوكرانية والتي زادت الطين بله، حيث شملت الزيادات ايضا اسعار الطاقة والغذاء، مما القى بظلاله على اقتصادات دول العالم اجمع بما فيها مصر.