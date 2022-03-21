/687182/بنك-مصر-يصدر-شهادة--طلعت-حرب--سنوية-بعائد-18

أعاد بنك مصر، اليوم، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

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وأكد أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

بنك مصر يصدر شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلائم مع هذه الاحتياجات.

رفع سعر الفائدة 1%

و رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 1%، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد برادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جانحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.