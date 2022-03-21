مستجدات مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

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آخر اخبار مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022.. يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين2022، خاصة بعد ان قامت وزارة الاوقاف بالاعلان عن مسابقة جديدة بها العديد من الوظائف الشاغرة لتعيين عمال ومؤذنين لها، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

دوت الخليج

وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، كانت قد أتاحت عددا من الوظائف الخالية، وذلك ضمن الفترة من 15 فبراير الماضي وحتي 2 مارس من هذا الشهر.

آخر اخبار مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

واتاحت وزارة الاوقاف امكانية الاستعلام عن نتائج التقديم وذلك من خلال الخطوات التالية:

-الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

-اختيار الاستعلام عن النتائج.

-تحديد نوع الوظيفة التي تقدمت إليها.

-كتابة البيانات الشخصية.

- الضغط علي خانة الاستعلام.

-تظهر لك نتيجة التقديم سواء مقبول أو غير مقبول.

الوزارة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

وحددت الوزارة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائفها جيث نوهت انه في حالة توافر جميع الشروط يتم إرفاق عدد من الأوراق والمستندات، اضافة الى استمارة التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف.

ونرصد في السطور التالية اهم هذه المستندات :

تقديم صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر

صورة من بطاقة الرقم القومي

نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية

صورة من رخصة القيادة

صورة من شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه

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تكريم حفظة القرأن بالغربية

تجدر الاشارة الى ان قرية ابشواى الملق بمركز قطور، بمحافظة الغربية، قد اقامت باحتفالا شعبيا وتكريم لـ 120 طفلة وطفلة، تراوحت أعمارهم بين اربع ل سبع سنوات، بعد ان قاموا باتمام حفظ القرآن الكريم، داخل قاعات المناسبات.

وتتميز قرية ابشواي الملق، بانها أكثر القرى التي ينتشر بها حفظة القرآن الكريم، وبالاخص من صغار السن، وذلك لحرص اولياء المور هناك بتحفيظ ابنائهم القرآن الكريم.

أهالي القرية قالوا ان الهدف من تكريم حفظة القرآن الكريم، هو ان يكونو قدوة لغيرهم من الأطفال وحافزا لهم، لاتمام حفظ القرآن الكريم أسوة باشقائهم ورفقائهم .

واوضح ان الأهالي بالكامل حرصو على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم مبكرا لذلك يقوموا بالحفظ في سن صغير.