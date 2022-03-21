نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم وسعر الدولار في جميع البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم . شهدت مصر اليوم الاثنين قفزة في سعر الدولار في عدد من البنوك غير مسبوقة مقارنة بالزيادات الأخيرة في سعر الدولار في مصر، ليصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.25 جنيه مصري حتي الآن.

سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك

مقارنة بختام التعاملات أمس الأحد الموافق 20 مارس فقد سجل الدولار

في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه مصري للشراء، و 17.50 جنيه للبيع أي ما يعادل 1.76 جنيه مقارنة بالأمس.

بينما قفز سعر الدولار في بنك القاهرة ليصل إلي 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع أي بزيادة 1.76 جنيه عن الأمس.

سعر الدولار في بنك مصر سحب 14.40 جنيه للشراء، و17.50جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 17.42 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار من بنك أبو ظبي الإسلامي وصل إلي 17.41 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

وأخيرا بنك عودة سجل سعر الدولار 17.43 للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، مع محاولة للحفاظ علي سعره الرسمي رغم زيادته في البنوك.

سبب قرار ارتفاع سعر الدولار في مصر

أصدر البنك المركزي صباح اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 قرارا برفع الفائدة وجاء الارتفاع الكبير في سعر الدولار تزامنا مع ذلك القرار في البنوك المصرية. وأقر البنك المركزي من خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسية النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية ارتفعت بمقدار 25 نقطة مما أدي إلي ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة.

تفاصيل عائد الإقراض وعائد الإيداع

سعر عائد الإقراض 10.25% لليلة واحدة، وسعر عائد الإيداع 9.25% للليلة واحدة وهذا ما حدده البنك المركزي مشيرا إلي الضغط العالمي المتضخم نتيجة الحرب علي أوكرانيا، ومصرحا بأن هذه الضغوط العالمية بدأت بعد ظهور بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس الكورونا.

الحرب علي أوكرانيا هل هي من أسباب ارتفاع سعر الدولار

أثرت الحرب الروسية علي أوكرانيا علي الافتصاد المصري بصورة واضحة حيث ازدادت تكاليف الاحتياجات المصرية من واردات القمح حيث إن أوكرانيا وروسيا الموردان الرئيسيان للقمح في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي الهبوط الواضح في عدد السائحين الأوكرانيين والروسيين الوافدين إلي مصر والبحر الأحمر.

سعر الخبز اليوم الإثنين

صدر بيان من مكتب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي صباح اليوم الاثنين بسعر بيع الخبز الحر 11.5 جنيه للخبز المعبأ لوزن الكيلو جرام أي ما يعادل 0.66 دولار.