فحص 269 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية 269 ألفاً و784 من المواطنين، فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، خاصة من تخطوا سن الـ65 عاما، وذلك ضمن برنامج "الرعاية الصحية لكبار السن"، وتزامناً مع الاحتفال ب«عيد الأم»، والذى يوافق 21 مارس من كل عام.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت فعاليات خدمية احتفالا بمناسبة «عيد الأم» فى مستشفى طب المسنين التابع لجامعة عين شمس بمحافظة القاهرة، ومستشفى جنزور بمحافظة المنوفية، ومستشفى طب المسنيين بمحافظة السويس، ومستشفى طب المسنين، بمحافظة أسيوط.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فعاليات الاحتفالية تضمنت توفير فرق طبية متنقلة تشمل مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، وحملة صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى فرق للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورنا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تسعى من خلال فعاليات هذه المناسبة إلى الاطمئنان على الصحة العامة لكبار السن ورعايتهم طبياً، من خلال تقديم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائى، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وفى ذات السياق، أكد «عبدالغفار» أن الوزارة توفر 401 وحدة ومركز طبى موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى لتقديم الخدمات للمسنين، لافتا إلى تسليم المرضى كارت للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسى كل 6 أشهر، ويتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة، لتلقى كافة الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى وبالمجان.