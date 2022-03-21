سفير مصر بأرمينيا فى ضيافة معهد الدراسات الشرقية

جدة - نرمين السيد - استضاف معهد الدراسات الشرقية للأكاديمية القومية للعلوم، ندوة حوارية شارك فيها السفير بهاء دسوقى، سفير مصر لدى أرمينيا، والسفير أرمن ميلكونيان، السفير الأرمينى السابق لدى مصر.





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