وزير خارجية سريلانكا يستقبل سفير مصر فى كولومبو

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين مصر وسريلانكا، والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دفع أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين، خصوصا فى ظل احتفال الدولتين هذا العام بمرور 65 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير السريلانكى التطورات الإقليمية فى المحيط الهندى والمنطقة بشكلٍ عام، والاستعدادات الجارية لاستضافة كولومبو للقمة الخامسة لمنظمة مبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادى والفنى متعدد القطاعات BIMSTEC خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.
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