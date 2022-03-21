عاجل- 2 مليار دولار.. شراكة صندوق مصر السيادى مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادى" فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.





وخلال الاجتماع، أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادى نجح فى جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار أمريكى فى المرحلة الأولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت الوزيرة: "تسهم تلك الصفقات الاستثمارية فى تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة فى العالم، ومع النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر، والتزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال رؤيتها طويلة المدى "رؤية مصر 2030"، سيتم تنفيذ المزيد من الشراكات والصفقات الاستثمارية المماثلة". وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة نحو جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وجهود صندوق مصر السيادى المستمرة فى تحقيق أحد أهدافه الرئيسية المتمثلة فى جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

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