«الداخلية» توزع هدايا عينية على أسر النزلاء والمفرج عنهم (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الجديدة لعدد من المفرج عنهم وأسر النزلاء. وتم خلال الحفل توزيع العديد من المساعدات العينية عليهم بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. يأتى ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى احتفالات عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك وحرص وزارة الداخلية على تطوير أطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى، وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم وأسر النزلاء للاحتفال بهذه المناسبة.

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