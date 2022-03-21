محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير محور اللبينى

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة من المواطنين.





وقامت مديرية الطرق بالمحافظة باستكمال أعمال الطبقة الرابطة بشارع التحرير بطول 2 كم، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وجار استكمال أعمال التطوير والرصف. كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة لشارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية والجارى تطويره بطول 3 كم ومتوسط عرض 25 مترا. وقامت محافظة الجيزة باستكمال الطبقة الرابطة بطريق اللبينى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، حيث تنفذ الأعمال بدءا من الطريق الدائرى الشمالى حتى الدائرى الجنوبى بطول 5 كم ومتوسط عرض 30 مترا.

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