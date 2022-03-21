/687171/محمد-السلاب-في-عيد-الأم-الحب-الثابت-والحقيقة-التي-لا-تتغير

وجه النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلا: "الأم هي الحب الثابت .. والحقيقة التي لا تتغير في زمن كل ما فيه يتغير".

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وأضاف السلاب: جملة قصيرة قالها الأديب أنيس منصور لكنني أراها معبرة جدا عن قيمة الأم في حياتنا، وأمي هي أغلي الناس في حياتي، ربنا يخليكي لينا ويخليلنا دعواتك، وكل سنة وكل أمهاتنا طيبين وبخير.

السيدة انتصار السيسي في عيد الأم: «هي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ»

وكانت قد قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة: في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها.

جاء ذلك عبر صفحتها الشخصية فيسبوك.

وأضافت السيدة انتصار السيسي: تحية فخر وتقدير إلى كل أم، فهي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان.