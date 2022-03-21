إليسا في استياء: «عيد الأم بـ لبنان جُرم للي خسروا ولادهم بلا سبب»

/687170/إليسا-في-استياء-عيد-الأم-بـ-لبنان-جرم-للي-خسروا-ولادهم-بلا-سبب

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استياءها من الأوضاع الفوضوية بلبنان تزامنًا مع عيد الأم، الذي يحتفل به العالم اليوم الإثنين الموافق 21 مارس.

دوت الخليج يرصد استياء الفنانة اللبنانية إليسا من الأوضاع ببلدها لبنان.

إليسا تخرج عن المألوف في عيد الأم

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏بلبنان دايما عيد الأم فيو غصة للأمهات، اللي خسروا ولادن بلا سبب، لكل اللي ناطرين ولادن بلا أمل، ولكل اللي ودّعوا ولادن بالهجرة الموجعة.. هيدا مش عيد إم عليهن، هيدا جرم بحقن.. الله يكون معن".

إليسا تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم

وفي تويتة أخرى، حرصت على تهنئة والدتها بتلك المناسبة قائلة:"‏إمي الدني كلها والسنة متل كل سنة بقلك قدي بحبك وقدي كل لحظة تضحية عملتيها كرمالنا خلتنا نكون متل ما نحنا اليوم.. بحبك لتخلص الدني يا كل الدني".

آخر ألبومات إليسا

على الصعيد الآخر، قدمت المطربة اللبنانية إليسا ألبوم يتضمن 18 أغنية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".

وتقول كلمات أغنية «صاحبة رأي»:

أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف.

أنا حاجة من كل حاجة… أنا حالة برا التصنيف وأهم نقاط قوتي محافظة على قلب نضيف في مواقفي الصعبة أنا اتحديت اليأس بأملي ما بحبش أسقف للغلطان ولساني صريح وما حدش كاسر عيني الناس تشهدلي بعملي من صغري بكافح ما اتهزتش قصاد الريح.