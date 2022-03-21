مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة.. موعد غلق باب تقديم الأفلام في برامجها

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بدأت نسائم مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة تفوح لمحبي السينما، إذ أن إدارة المهرجان أعلنت عن فتح باب تقديم الأفلام التي ترغب بالاشتراك في برنامج الدورة المقبلة والمقرر أن تقام في بالفترة من 13 وحتى 22 أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يعلن عن موعد غلق باب تقديم الأفلام في مهرجان الجونة السينمائي

أفلام مهرجان الجونة السينمائي

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي أنه يمكن لصانعي الأفلام بتقدم أفلامهم الروائية أو الوثائقية الطويلة أو القصيرة، من الأن وحتى يوم 15 أغسطس المقبل.

رابط التقدم بمشاركة أفلام في مهرجان الجونة

ننشر رابط الاشتراك في برامج أفلام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، حيث يمكن الوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان- www.elgounafilmfestival.com

جوائز أفلام مهرجان الجونة

يشار إلى أن الأفلام المختارة في مهرجان الجونة السينمائي ستتنافس على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية تُقدم بمبلغ234 ألف دولار أمريكي وذلك من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة.

بينما تحمل الأفلام المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة الطابع الإنساني وستكون مؤهلة للمنافسة على جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية"، في حين ستكون الأفلام التي تتبادل المعرفة تساعد على زيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، مؤهلة لجائزة نجمة الجونة الخضراء.

مهرجان الجونة السينمائي

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي على مدار خمس دورات سابقة، توطدت علاقته بمحيطه الطبيعي وذلك من خلال الثقة الكبيرة التي يوليها الوسط الفني من خلال كبار الصناعة السينمائية، وذلك إضافة إلى ازدياد عدد السينمائيين الذين يتقدمون بأفلامهم عامًا تلو الآخر في مهرجان الجونة السينمائي.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي في بيان له: "على مدار خمس سنوات ودورات، أصبح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة طريقًا لأفضل الإنتاجات السينمائية من جميع أنحاء العالم، حيث تحظى أفلامنا بإشادة دولية ويتم الاعتراف بها في موسم الجوائز ضمن المهرجانات. وذلك نتيجة للعمل الجيد لفريق البرمجة لدينا متمثلًا في اختيار مجموعة متميزة من الأفلام. هذا العام نحن في مهمة للعثور على الإنتاج السينمائي البارز والتواصل مع الأصوات الموهوبة الصاعدة".