/687163/محافظ-المنوفية-تحرير-أكثر-من-300-محضر-تمويني-خلال-يومين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إستمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية المكبرة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

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حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى ، حيث تم تحرير (320) محضر تموينى على مدار يومى الأحد والإثنين ، تنوعت المحاضر ما بين ( 121) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع وعدم نظافة و(199) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

الحملات تضمنت تحرير ثلاث محاضر جنح بشبين الكوم

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة إلى أن الحملات تضمنت تحرير ثلاث محاضر جنح بشبين الكوم الأول ضد المدير المسئول عن ماركت بناحية الماى لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط( 60 ) كرتونة مكرونة و( 50 ) باكتة سكر ، والثانى ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية البر الشرقى لإدارته النشاط بدون ترخيص والأخير ضد المسئول عن مصنع رولات بلاستيك لحيازته كمية قدرها (14) طن بولى ايثيلين شكائر مدون عليها بيانات غير صحيحة، كما تم تحرير محضرين جنح بمنوف أحدهم ضد صاحب مخزن دقيق وأعلاف بناحية منشأة سلطان لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته (2) طن دقيق فاخر و(3) طن علف بغرض الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، والآخر ضد صاحب مخزن لتعبئة الحاصلات الزراعية بدون ترخيص وحيازته (1000) شيكارة سمسم زنة 50 كجم مجهولة المصدر .

وفى أشمون تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية عزبة أبو يوسف بأشمون لحيازته (3) طن دقيق فاخر و(2.5) سمن نباتى بهدف التربح وبيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى ، وكذا تحرير محضرين بناحية بركة السبع ضد أصحاب مخابز بلدى لتصرفهم في كمية قدرها (42 ) شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض التربح والاستيلاء على المال العام ، وفى مركز قويسنا تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع بودرة وحجر جيرى بناحية المنطقة الصناعية وضبط (50) طن حجر جيري خام و(10) طن حجر جيري منتج نهائى جميعها مجهولى المصدر، ومحضر آخر بسرس الليان ضد مصنع مخصبات وأسمدة زراعية لحيازته (2) طن ملح طعام و(2) طن سلفات نشادر مجهولة المصدر.