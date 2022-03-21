/687162/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-كمال-اصطناعي-يجمع-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج

كشفت محطة راديو إنرجي، عن تعاون الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، في مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم كمال «اصطناعي» و المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المسلسل الإذاعي الذي يجمع الفنان محمد فراج بزوجته بسنت شوقي.

مسلسل «كمال اصطناعي»

مسلسل «كمال اصطناعي»، من كتابة مصطفى إبراهيم، وإخراج المذيعة زهرة رامي، وتدور الأحداث في إطار عالم الفانتازيا.

على الصعيد الآخر، فجر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي عدد من التصريحات الجريئة خلال لقائهما مع أنس بوخش ببرنامج «Abtalks» وأبرزها:

- أنا شخص لا يحب أن يشعر بالضغط ويحاط بالطاقة السلبية، وأحيانا أتناسى المشاكل حتى تستمر الحياة.

- أول مسلسل جمعني ببسنت كنت سعيد جدا لأنني سأتكلم معها وكان لدي طاقة كبيرة وبدأت ألقي النكات وأتحدث كثيرا على غير عادتي.

تعلمت من بسنت كيف اتقبل عيوب الشخص الآخر قبل مميزاته، ومن كثر حبي وتمسكي بها أصبحت أفهم عيوبها وأحبها واتكيف معها.

أنا أنتمي لبسنت كل ما أملك من طاقة ومشاعر وأحاسيس لو أسطيع أن تكون لها كلها أفعل ذلك.

- قلب بسنت شوقي مثل الذهب وأصفه بكلمة "أنت عمري".

- الخيانة أمر صعب خاصة إذا كان الطرفين بينهما ثقة كبيرة، وفكرة الخيانة غير مقبولة.

- لا أعرف هل سأتقبل الخيانة أم لا، فكرة الخيانة لا استوعبها كيف تكون تحب شخصا وتقوم بخيانته.

نحن الآن في مرحلة انتقالية في علاقتنا، عشنا أشياء كثيرة جيدة وسيئة، والآن نحن في اتجاه مستقبل جميل معا.

- إذا وضعت عنوانا للمرحلة الحالية في حياتنا اختاره "مولود جديد" لأنني أشعر نفسي هكذا.

- أكثر شيء لا أحبه في بسنت شوقي العصبية والصراخ.

أنا شخص لا ينسى أي شيء يعيشه، لأن كل شيء أشعر به بكل جوارحي وكل شيء يؤثر في.

- الاحترام هو أكثر شيء يجعل علاقتنا قوية، قد يحبك شخص لكن لا يحترمك، لكن من يحترمك يحبك بالتأكيد، الحب أجمل شيء في الدنيا لكن من المهم وجود الاحترام.

- نصيحتي لبسنت شوقي عدم التسرع في في اتخاذ القرارات خاصة إذا كانت غاضبة.

- أكثر لحظة أشعر فيها بالراحة النفسية وأنني قريب من بسنت عندما تتلاقى أعيننا حتى إذا لم نتحدث.