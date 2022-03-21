/687160/الاعدام-شنقا-لمتهمين-والمؤبد-لأربعة-أخرين-بتهمة-قتل-مواطن-بالغربية

قررت محكمة جنايات طنطا، "الدائرة الثالثة"، اليوم الاثنين، التصديق على رأيي فضيلة المفتى بالإعدام شنقاً لشخصين اثنين، كما قضت بالمؤبد لأربعة متهمين أخرين بتهمة قتل مواطن في قرية كفر مسعود.

دوت الخليج

محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران، وعضوية المستشارين محمد سامي عصر، ومحمد رزق مرعي، وأمانة سر محمد عناني، كانت قد استمعت في جلسة سابقة لمرافعة دفاع ٦ أشخاص لاتهامهم بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية. .

المحكمة وجهت للمتهمين الستة تهمة القتل العمد

وكانت المحكمة، قد وجهت للمتهمين الستة تهمة القتل العمد لمواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي آخر جلسة عقدت في شهر يناير الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، ثم صدر حكمًا بإحالة أوراق المتهم الثاني أحمد السيد عبد الفتاح الجبالي، والمتهم الخامس وليد محمد الجبالي، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين، وهم السيد عبد الفتاح الجبالي، وعلي مصطفى المليجي، والسعيد محمد دعدوع، وإبراهيم محمد الجبالي، وعقب صدور الحكم سادت حالة من السعادة بين أهالي المجني عليه، وانهارت والدته من البكاء مؤكدة أنها ستتلقى عزاء ابنها اليوم، بعد صدور قرار المحكمة العادل بالقصاص من المتهمين.

توزيع 10ألاف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا

فيما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، الانتهاء من توزيع 10ألاف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ومدن المحافظة بدعم من جمعية الأورمان، ضمن التعاون القائم بين المديرية والجمعية، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت المديرية، إلى أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة، وهى حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين وبدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء.

وأضافت المديرية، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات تحت إشراف المديرية، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام على غير القادرين والأكثر احتياجا.