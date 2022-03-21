/687159/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-بشكل-كوميدي-طرح-العدل-جروب-البوستر-الدعاتي-لـ-مسلسل-أحلام-سعيدة

طرحت شركة العدل جروب منذ قليل البوستر الدعائي لمسلسل «أحلام سعيدة» الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية كوميدية تعكس الكثير من واقع حياة مجموعة من النساء، ومن المتوقع أن يحظى بنجاح كبير.

دوت الخليج

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ومسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، نبيل نورالدين، ونور محمود، تأليف هالة خليل، والذي يعد التجربة الأولى لها في مجال الكتابة، إخراج عمرو عرفة، إنتاج العدل جروب.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، ومن المقرر عرضه على فضائية «ON».

وكانت الفنانة يسرا قد وضعت مسلسل «أحلام سعيدة» في مأزق بعدما أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، لكنها سرعان ما تعافت وعادت لاستكمال تصوير مشاهدها.

يسرا ومسلسل حرب أهلية

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية»، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كان يشاركها في بطولته كلا من: أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وعدد آخر من الفنانين وكان من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

معلومات عن يسرا

تبلغ من العمر 67 عام، عرفت بين ذويها باسم «يسرا»، وعمها هو ضابط المخابرات العامة المصرية السابق وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين محمد نسيم، وهي حاصلة علي «شهادة جي سي إي»، وهي متزوجة من المهندس «خالد سليم» الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار»