جيهان البيومي لـ دوت الخليج: يوم عيد الأم جاء تكليلا وتقديرا للأم

/687158/جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر-يوم-عيد-الأم-جاء-تكليلا-وتقديرا-للأم

وجهت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة: يوم عيد الأم يعد تكليلا لجهود 365 يوم من الحب والحنان.

دوت الخليج

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأم هي عماد البيت وبدونها لا يتسقيم، فالأم أنهار لا تجف من التضحية والحب وبذل الغالي والنفيس من أجل سعادة أبنائها وراحتهم.

جيهان البيومي بمناسبة عيد الأم: نهر لا ينضب من التضحية والحب

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الأم مدرسة فإذا صلحت صلح المجتمع، فهي أول معلم لأبنائها ومنها نتعلم الحب والتضحية، فهذا اليوم يأتي ليذكرنا بالمجهودات العظيمة التي بذلتها في سبيل راحتنا.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الأم المصرية بعيدها

وكانت قد قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

وتتقدم التنسيقية بتهنئة خاصة إلى أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، ويؤكد أعضاء التنسيقية أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعًا.