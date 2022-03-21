/687157/النائبة-منال-هلال-لـ-تحيا-مصربعيد-الأم--الأمهات-هن-الخير-والبركة-فى-حياتنا

وجهت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية تقدير وشكر وامتنان لكل الأمهات فى عيدهم اليوم، والذي يوافق 21 من مارس من كل عام،مضيفة “ في عيد الأم بشكر كل أم على عطائها اللامحدود، علي السند والأمان ودفا العيلة، على الحب الحقيقي غير المشروط”.

دوت الخليج

النائبة منال هلال لـ تحيا مصربعيد الأم: « الأمهات هن الخير والبركة فى حياتنا»

وتابعت عضو مجلس النواب، “بقول لكل أم أنت الخير والبركة وأساس الجمال والحنان في حياتنا..في عيد الأم بفتكر كل اللي رحلوا عن دنيانا وبقوا في مكان احسن ولكن دائما معانا بذكرياتهم الجميلة واثرهم اللي مش ممكن ننساه”.

وطالبت عضو مجلس النواب، النائبة منال هلال، كل أم بضرورة أن تكون دائما فى حالة تطوير لذاتها بالعلم والدراسة والعمل، مؤكدة أن هذا هو السبيل الرئيسي لحجز المكانة اللي تستحقها في المجتمع، وتستطيع من خلالها أن تؤسس حياة كريمة لاسرتها.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، إضافة إلى أنها تقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

وهنأت التنسيقية أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث أكد أعضاء التنسيقية أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعا.

هذا ويعتبر شهر مارس من كل عام ،” شهرا للمرأة” حيث تقام فيه العديد من الاحتفالات والمناسبات للإحتفاء بالمرأة وتقديرا لجهودها فى المجتمعات، حيث تعتبر كل دول العالم يوم 21 من مارس من كل عام “ عيد للأم”، ويتم الاستعداد للاحتفال به من خلال شراء الهدايا المختلفة، فضلا عن أن بعض الأبناء والأسر تفضل الاجتماع والاحتفال فى المنزل بأمهاتهم.