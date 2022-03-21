/687155/القبض-على-بلطجى-قام-بتعذيب-أسرة-ثلاث-ساعات-صعقا-بالكهرباء-بالغربية

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة، بمحافظة الغربية، واقعة سطو مسلح قادها بلطجي مسجل شقي خطر حاملا سلاح ناري وصاعق كهربائي وأدوات حاده لاقتحام منزل أسرة مكونه من سيدة و4 أطفال بقصد سرقة أموال ومشغولات ذهبية بعد واقعة تعذيب وتوثيق للأيديهم وصعقهم كهربائيا لأكثر من ثلاث ساعات متواصله، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات المسروقه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

دوت الخليج

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من أسرة المهندس إبراهيم الشريف يفيد بتعرض أفراد أسرته حال اغترابه وسفره خارج مصر لواقعة سطو مسلح علي أيدي ملثم بعدما قفز من أعلي سور منزله السكني واقتحامه للمنزل والاعتداء علي زوجته وأبنائه الاربعه بالضرب والصعق الكهربائي وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية والهرب دون القدرة على تحديد هويته .

تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير المباحث الجنائية

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء على نفس البشرية أمر مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية للتحديد هوية المتهم مرتكب الحادث وتقديمه للعدالة . وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظاميه أن مرتكب الواقعة خلال 48 ساعة الأخيرة أن وراء ارتكاب الحادث المدعو محمد السيد عبد العاطي الاجهوري 36 سنة عاطل مسجل شقي خطر وله كارت معلومات كما يعد أحد جيران الأسرة الضحية .

ضبط المتهم وبحوزته المشغولات الذهبية والأموال ومقتنيات الأسرة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبحوزته المشغولات الذهبية والأموال ومقتنيات الأسرة الضحية المبلغ بسرقتها بحوزته داخل منزله .

وبمواجهة المتهم بتصوير كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث اقر واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتعذيبه للأفراد الأسرة طمعا في الحصول على الأموال وسرقة متعلقاتهم كونهم أسرة ثرية .

ظروف وملابسات الواقعة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والضحايا .