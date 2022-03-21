/687149/أحمد-عبد-القادر-لاعب-النادي-الأهلي-يوجه-رسالة-مؤثرة-لوالدته-صور

تقام مباراة النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه أحمد عبد القادر رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم، وكتب عبر حسابة الشخصي"انستجرام"،: نا بقولها يا امي الغاليه ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك واشوفك دايما مبسوطه وسعيده ومتشوفيش هم وحزن وضيقه في حياتك تاني خالص واكيد انا زعلتك في اوقات كتير بس خليكي متاكدة اني عمري ما كان قلبي قاسي وانك عندي اغلي من اي حاجه فعلا".

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.