/687148/النائبة-فاطمة-سليم-لوالدتها-بمناسبة-عيد-الأم-مفيش-كلام-يوصف-أمي

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة: في يوم عيد الأم، لا يوجد كلام يوصف أمي، ويوصف طيبتها وحنيتها و قلبها الكبير، الذي دائما يسامح ويضم الكل.

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وأضافت سليم: منذ طفولتي، كانت والدتي حريصة إنها تعزز بداخلي معاني ومبادئ غالية، مبادئ السعي والعمل، والاجتهاد والحلم، بكلمات"لازم تبقي طموحة، احلمي واشتغلي وربنا هيجازيكي على قد تعبك، حافظي على احترامك لنفسك عشان تكسبي احترام الناس"، هذه الكلمات ظلت في طريقي دليل.

فاطمة سليم: والدتي كانت حريصة علي تعزيز المعاني والمبادئ الغالية بداخلي

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مع كل خطوة وكل تجربة كنت بعدي بيها فضلت جنبي تقويني، وفي اللحظات المهمة تفهمني إن الدنيا مش سهلة بالعكس الدنيا مليانة بالتجارب الصعبة والصدمات اللي لازم أبقى قوية عشان أقدر أواجهها.

واستكملت سليم:مع كل سنة بتعدي عليا بشعر أن هي اللي بنتي، وأني مسئولة عنها، وكل أملي أخليها سعيدة وفخورة بيا، كل سنة وأنتي الأغلى وفي القلب والروح، فكل سنة وكل أمهاتنا بخير وطيبين وبركة حياتنا.