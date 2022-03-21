الراقص مع الذئاب.. اسطورة «قنا» يكشف مغامراته مع المطاريد وكيف واجه «انكوندا» الجبل |فيديو

«الجبل عايز اللي قلبه ميت».. كثيراً ما سمعنا هعن هذه الجملة لكن “اللى سمع غير اللى شاف”، رحلتنا مع أحد ملوك الجبل كانت مليئة بالمحطات والمفاجئات، على بعد أميال من مدينة قنا، وعلى قمة أحد الجبال، كنا فى استضافة عم خالد أبو سليمان، أو “الراقص مع الذئاب” مثلما اعتاد الأهالى على مناداته، تفاصيل مثيرة حكاها لنا هذا الشاب، حياته مليئة بالمواقف ولكن أصعبها هو صيد الذئاب.

دوت الخليج

قدم موقع دوت الخليج بث مباشر مع خالد أبو سليمان أبن مركز فرشوط قرية العركى شمال محافظة قنا والذى قضى 40عام من عمره وسط الجبال، يعمل فى رعاية الأغنام وكان هذا الأمر ما دفعه لتعلم صيد الذئاب، حقا الحاجة أم الاختراع تعلمها من أجل حماية عمله فذاع صيته وأصبح «فتوة رعاة الغنم»

هجوم الذئاب على مراعي الأغنام

“قطع حديدية وحيل تتناسب مع ذكاء الذئاب” هذا كل ما يحتاج إليه ابن محافظة قنا ليتخلص من مكر الذئاب، رحلته تستمر لأيام أشبة برقعة الشطرنج، اللعبة ستبدأ الأن، يجلس فى مكان فوق الجبل وينتظر مرور الذئب منه.

“الشطارة انك تعرف تخليه يعدى من هنا” جملة بدأ بها خالد حديثه عن مهاراته فى صيد “الذئاب”، أستكمل حديثه قائلاً: “أنا ممكن أستنى يومين تلاتة لحد ما أقدر أصطاده، ولو متعرفش خصائص الذئب هو اللى هيصطادك”

راح يحدثنا عن صفات عدوه فقال: قائلًا: "مضرب المثل في الشجاعة والدهاء، ولا يرجع عادة من الطريق الذي جاء منه، يتحلى بخصلة التفاؤل، نظره حاد وثاقب وحاسة شمه فى غاية القوة ويعيش من 16 إلى 20 سنة، فهو حيوان كثير المكر، لا تنفذ حيله ولا تنتهى، شديد الصبر، قادر على المراوغة، يمتاز بحاسة شم قوية إذا جرى وثب وثباً شديداً، وهو أصبر الحيوانات على الجوع، وأشدها عداوة للإنسان".

وأوضح سليمان صائد الذئاب، أن رحلة الصيد تتطلب تواجده من بعد منتصف الليل فى أماكن متطرفة بالجبال، وننتظر نزول الذئب إلى تلك الأماكن لكى يقع فى الفخ "الشرك" وهو قطعة حديدة تقبض على ساق الذئب، قائلًا: "انتظرنا يومين حتى وقع الذئب فى الفخ وأحكمت قبضتي.

جلود الذئاب بتحمي الاطفال الرضع

وأكد خالد سليمان، أن أعضاء الذئب وأنيابه ذات فائدة كبيرة لدى البعض، وكذلك الجلود التي تخرج منها تستخدمها المرأة الحامل حرصا علي عدم موت طفلها كما يعتقد الأهالي في صعيد مصر.

الذئب العربي وهو أحد أصغر السلالات

وأشار صائد الذئاب إلى أن تتنوع فصائل الذئاب حيث يوجد الذئب العربي وهو أحد أصغر السلالات وينتشر عبر منطقة شبه الجزيرة العربية ويتواجد في جيوب معزولة في السعودية وفلسطين ولبنان وفي محافظات سيناء وبعض محافظات الصعيد.

اناكوند البحر الاحمر

“خالد” أو صائد الذئاب تحدث ايضا عن تعرضه وشقيقه لهجوم من ثعبان يصل طوله 7 أمتار في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة البحر الاحمر ، اثناء حراسته لقطيع من الابل، مشيرا الى انه اضطر للاختباء من الثعبان الضخم الذي وصفه بـ”الاناكوندا” حتى تمكن من اصطياده عن طريق سلاح ناري