تأثير "الحرب" على أسعار السلع في ندوة ل" تنسيقية شباب الأحزاب " مساء اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الاثنين، صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

يهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية فى العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من ارتفاع الطلب العالمى وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمى من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع فى كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمى وتلك الأزمة.

يشارك فى الصالون كل من، النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية، ويدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.