عاجل- وزير البترول: مخزون المحروقات آمن

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على توافر السلع البترولية محليا فى ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية، كنتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية.





وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دورى مدى توافر السلع الاستراتيجية فى السوق المحلية، وعلى رأسها المنتجات البترولية فى ظل التحديات التى تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. فيما أكد المهندس طارق الملا أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول، وتعمل على توفير مخزون آمن. وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، موقف المستحقات المالية للوزارة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

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