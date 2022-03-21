موقف الدراسة أثناء شهر رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتزامن مع الفصل الدراسى الثانى موقف الدراسة خلال شهر رمضان، وهو ما يوضحه الإنفوجراف التالى:

يذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت تنبيها إلى جميع المدارس بضرورة تواجد زائرة صحية داخل كل مدرسة بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى 2021-2022، لمتابعة الحالة الصحية والوقائية للطلاب خلال اليوم الدراسى.