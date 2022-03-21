خلى رمضانك أجر.. دار الإفتاء تطلق حملة جديدة خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - تطلق دار الإفتاء المصرية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام عدة أنشطة جديدة لتذكير الناس بمختلف أنواع العبادات لتعظيم الثواب والفائدة من الصيام، إذ ستطلق حملة جديدة تحت عنوان "خلى رمضانك أجر".





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