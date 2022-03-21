قائمة أغاني عيد الأم 2022..«نبع الحنان»

يحتفل العالم اليوم الإثنين بيوم الأم، الموافق يوم 21 من شهر مارس الذي يصادف بدء موسم الربيع و هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة لبيان تأثير الأمهات على المجتمع.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج قائمة أغاني عيد الأم 2022.

أوبريت «ست عظيمة» لـ عمر كمال

أوبريت «ست عظيمة» من كلمات إسلام المصري، ألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو، ويشارك الغناء بجانب عمر كمال الطفل محمد أسامة، صاحب الأغنية الشهيرة الغزالة رايقة، والمطربة شيماء المغربي.

كلماتها:

أمي غير… أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها معاها للنفس الأخير أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

أغنية «أمي جنة» لـ حسين الجسمي

طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان «أمي جنة» احتفالا بعيد الأم، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

أغنية «أمي جنة»، من كلمات كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، وألحان حسين الجسمى، ومكساج وماستر جاسم محمد.

كلماتها:

أمي جنة الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير اشوف أمي دنيا وبيها اطوف أمي دكتوره ودوا أمي “اعز” من الهوا

أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون احوّل عمري إلها كون آنا اموتن قبلها أمي من نجوع ناكل من ايديها شقد احب سوالف امي

من رحت فدوة لحچيها ما أقلك أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف

أغنية «أمي يا دنيتي» لـ ريهام عبد الحكيم

وأهدت الفنانة ريهام عبد الحكيم والدتها أغنية «أمي يا دنيتي» بمناسبة عيد الأم.

أمي يا دنيتي لو يوم ضحكتي ظهرت على وشي ف ده بسببك دعواتك على سجادة الصلاة علشاني بتطلع من قلبك

يا ما نمت كتير على طبطبتك ولا حسستيني اني تعبتك لو كل العالم ده ف طيبتك كان كل العالم ده اتغير وطول عمرك شجرة وضليلة بتضلل على كل العيلة طول عمرك يا جميلة جميلة ببركتك أحلامي بتكبر حواديت ممتعة مع حبة دعا بيحلوا الأيام في عنيا وف عز الشتا وانا متكلفتة بشرب من حضنك حنية يا ما نمت كتير على طبطبتك ولا حسستيني اني تعبتك لو كل العالم ده ف طيبتك كان كل العالم ده اتغير طول عمرك شجرة وضليلة بتضلل على كل العيلة طول عمرك يا جميلة جميلة ببركتك أحلامي بتكبر

أغنية «نبع الحنان» لـ رهف الجيتارا

أغنية "نبع الحنان" من كلمات بان الرفاعي، ألحان وتوزيع وفواصل موسيقية مصطفى صبري، صولو ساكسفون أحمد رشدي، صولو قانون إسلام مجدي، صولو كيبورد إسلام دهب، هندسة صوت ومكس وماستر سامر عادل، وتم تسجيلها باستوديوهات رامكو.