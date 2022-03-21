/687152/إزاي-تبلغ-عن-صاحب-فرن-أو-مخبز-بيخالف-الأسعار-الجديدة-للفينو-والعيش-الحر-الغرامة-٥-مليون-جنيه

قام موقع دوت الخليج بنشر الأسعار الجديدة للخبز الحر والفينو، وذلك وفقا قرار رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

القرار الصادر من مجلس الوزراء، الزم جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

دوت الخليج ينشر الأسعار الجديدة للعيش الحر والفينو

وجاءت أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرام : 50 قرشا

رغيف 65 جرام : 75 قرشا

رغيف 90 جرام : جنيه واحد

كيلو خبز معبأ : 11.5 جنيه

دوت الخليج ينشر الأسعار الرسمية الجديدة للفينو

كما جاءت أسعار الفينو:

رغيف 40 جرام : 50 قرشا

رغيف 60 جرام : 75 قرشا

رغيف 80 جرام : جنيه واحد

5مليون جنيه غرامة بيع العيش الحر والفينو بأعلى من سعره

تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيهتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

إزاي تبلغ عن صاحب فرن أو مخبز بيخالف الأسعار الجديدة للفينو والعيش الحر؟ الغرامة ٥مليون جنيه

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تقوم باستقبال شكاوى المواطنين، عن طريق مبادرة صوتك مسموع، مؤكدة على المواطنين انه يمكن الإبلاغ عن التاجر المحتكر للسلع عبر التواصل مع الوزارة من خلال تلك المبادرة.

واتاحت الوزارة هذا الامر من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق:

ويمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق

رقم الواتس آب : 01150606783

رقم الخط الساخن 15330

الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)

البريد الإلكتروني [email protected].

التاكد على وجود مستندات خاصة بالشكوى والإبلاغ

ومع التقدم بأي شكوى او تظلم يجب التاكد على وجود مستندات خاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، بالاضافة إلىى ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية.

ويكون حماية المستهلك مسئول عن المواطنين ويدافع عنهم في مواجهة كل ما يمس حقوقهم الاستهلاكية.