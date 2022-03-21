/687150/عايدة-نصيف-تطالب-ضرورة-تطوير توظيف-آليات-التكنولوجيا-للإرتقاء-بالتعليم-والإنسان

أكدت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ و عضو اتحاد البرلمان الدولى اهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين لقطاع التعليم ، بما في ذلك أوقات الوباء مشيرة الي ان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير التعليم امر ضرورى لتوظيف آليات التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم ومن ثم الارتقاء بالانسان ولذا من الاهمية عقد نقاش عالمى وتعزيز تبادل المعرفة بين صانعى السياسات حول الطرق التى يمكن من خلالها الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

دوت الخليج

ضرورة تطوير توظيف آليات التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم ومن ثم الارتقاء بالانسان

جاء ذلك خلال كلمة نائبة الشيوخ بمنتدى النساء البرلمانات باتحاد البرلمان الدولي في الجمعية ١٤٤ المنعقدة حالياً في" بالي" بإندونيسيا ضمن وفد برلمانى من مجلس الشيوخ يضم المستشار محمود عتمان الأمين العام و النائب هانى سرى الدين رئيس لجنه الشئون المالية و الاقتصادية بالمجلس .

وقالت " نصيف" انه من المهم وضع سياسات وطنية ذات معايير وقواعد عالمية وخطط واستراتيجيات بشان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم بالاضافة الى دعم المشاريع الرائدة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. واكدت "نصيف " على أهمية تعزيز بناء قدرات المعلمين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى التعليم وكذلك ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال مشاريع تعليمية تقوم على استخدام ادوات التكنولوجيا كألية لتمكين التعليم وتطوير مجتمع قائم على المعرفة.

و أكدت "نصيف" على أهمية استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال بناء مصر الرقمية ومن خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الاطار التشريعى وضمان اهدافها.

لافتة الي انه عندما جاءت جائحة كورونا انتقل التعليم فى مصر من الحضور الفعلى فى بداية الجائحة الى التعليم عن بعد من خلال منصات الجامعات التعليمية وفى المدارس ايضا حيث تم دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية من خلال توفير مصادر التعلم الرقمى المتعدد ومنصات التعليم والتى تواكب نمط التعليم لدى الطالب مما يسر التعلم للجميع وخاصة الفتيات والنساء وتحول دور المعلم من مقدم المعلومات الى موجه لمصادر التعليم الرقمية وميسر للعملية التعليمية وتم انشاء المكتبة الرقمية واصبح التابلت فى يد كل طالب مما سهل عملية التعليم فى اوقات الجائحة.

واشارت انه الآن فى مصر بدعم الارادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لاحدث التقنيات العالمية والتى تضم كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز البحث والتطوير ومراكز التدريب ووحدات حضانات لرعاية المشاريع الابتكارية.

واكدت عضو مجلس الشيوخ المصرى على ضرورة قيام البرلمانات بدعم ادماج التكنولوجيا فى التعليم في ظل عالم المعرفة ومساعدة ذلك بالاطار التشريعى.