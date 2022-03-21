النائب محمد عبد العزيز يشارك فى افتتاح معرض «أهلا رمضان»بالقليوبية..بحضور وزير التموين والمحافظ

/687147/النائب-محمد-عبد-العزيز-يشارك-فى-افتتاح-معرض-أهلا-رمضانبالقليوبيةبحضور-وزير-التموين-والمحافظ

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فى افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتور علي المصليحي وزير التموين، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

دوت الخليج

النائب محمد عبد العزيز يشهد مع وزير التموين ومحافظ القليوبية افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

ويضم المعرض مختلف السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة مما يساعد في التخفيف على المواطن.

و اكد وزير التموين والتجارة خلال تفقده لمعرض اهلا رمضان في محافظة القليوبية أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية و اللحوم و الدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن الأسعار متميزة جدا و منها الشركة العامة لتجارة الجملة و كل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

و قال وزير التموين، أنه يتم الحفاظ عل التعامل بأسعار يناير و فبراير، اي ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلي أن الأسعار المطروحة في المعرض أقل من ذلك سواء في الزيت والأرز و اللحوم السوداني من 90 الي 95 جنيها و المجمد من 80 الي 85 جنيها.

وتابع المصيلحي ان محافظة القليوبية تقوم بطرح لحوم بلدية ايضاً تتراوح من 120 الي 125 جنيه للكيلو الواحد ، و يتم طرح طبق البيض الابيض من 45 الي 48 جنيه.

وقال المصيلحي أن هناك وفرة في المعروضات من كافة أنواع السلع و هناك رغبة حقيقية في زيادة المبيعات من خلال تخفيض الأسعار، حيث أن كيلو البلح يتراوح من 12 الي 18 جنيها.

ومن جانبه قال السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة و جميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع ، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.